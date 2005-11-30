Юдаева (Бобкова) Елена Анатольевна
Место рожденияГород Климовск М.О
Дата рождения15.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1959
Отец: Бобков Анатолий Ильич
Мать: Бобкова Татьяна Ивановна
Город Климовск М.О
Бракосочетание
21.09.1977
Рождение ребёнка
10.12.1978
Отец ребёнка: Соучек Бронислав Иосифович
Московская обл., г. Подольск, ЦРБ
Рождение ребёнка
23.06.1980
Сын: Соучек Антонин Брониславович
Отец ребёнка: Соучек Бронислав Иосифович
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1994
Дочь: Юдаева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Георгицэ Евгений Матвеевич
г. Кишинёв, Республика Молдова