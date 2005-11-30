Юдаева (Бобкова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаева (Бобкова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Город Климовск М.О

Дата рождения

15.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1959

Отец: Бобков Анатолий Ильич

Мать: Бобкова Татьяна Ивановна

Город Климовск М.О
Бракосочетание
21.09.1977

Муж: Соучек Бронислав Иосифович

Рождение ребёнка
10.12.1978

Сын: Соучек Ян Брониславович

Отец ребёнка: Соучек Бронислав Иосифович

Московская обл., г. Подольск, ЦРБ
Рождение ребёнка
23.06.1980

Сын: Соучек Антонин Брониславович

Отец ребёнка: Соучек Бронислав Иосифович

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.05.1994

Дочь: Юдаева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Георгицэ Евгений Матвеевич

г. Кишинёв, Республика Молдова
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