Евгенья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Никикфорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Никикфорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Федор Никикфорович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно