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Евгенья Яковлевна

Место рождения

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Никикфорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Никикфорович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Федор Никикфорович

Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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