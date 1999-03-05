Семенихина (Горковенко) Аксинья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1999
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горковенко Тихон
Мать: Горковенко Мария
Рождение ребёнка
28.02.1959
Сын: Семенихин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Семенихин Михаил Афанасьевич
Красный Партизан, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазалова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Семенихин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенихин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Семенихин Михаил Афанасьевич
Смерть
05.03.1999
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край