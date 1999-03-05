Семенихина (Горковенко) Аксинья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихина (Горковенко) Аксинья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

FF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горковенко Тихон

Мать: Горковенко Мария

Рождение ребёнка
28.02.1959

Сын: Семенихин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Семенихин Михаил Афанасьевич

Красный Партизан, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенихин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазалова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Семенихин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенихин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Семенихин Михаил Афанасьевич

Смерть
05.03.1999
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
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