Гришина Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Еганова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
13.12.1915
Дочь: Пескишева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964