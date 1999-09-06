Гришина Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина Акулина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Алексей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Еганова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Егор

Рождение ребёнка
13.12.1915

Дочь: Пескишева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Гришин Василий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Василий Гаврилович

Смерть
1964
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