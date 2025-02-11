Девяткин Панкрат Фёдоров
мужской, родился 1850, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЛукерья Наумова1818 г.р.
ОтецФёдор Трофимов1817 г.р.
Супруги
Девяткина Любовь ВасильеваДо 1855 г.р.
Дети
(Девяткина) Наталья Панкратова21.08.1871 г.р.
(Девяткина) Марфа Панкратова24.08.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Фёдор Трофимов
Мать: Лукерья Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
21.08.1871
Дочь: (Девяткина) Наталья Панкратова
Мать ребёнка: Девяткина Любовь Васильева
Рождение ребёнка
24.08.1873
Дочь: (Девяткина) Марфа Панкратова
Мать ребёнка: Девяткина Любовь Васильева
Рождение ребёнка
12.05.1876
Мать ребёнка: Девяткина Любовь Васильева
Смерть
Неизвестно