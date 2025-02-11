Девяткин Панкрат Фёдоров 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Девяткин Панкрат Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Лукерья Наумова1818 г.р.
Отец
Фёдор Трофимов1817 г.р.
Супруги
Девяткина Любовь ВасильеваДо 1855 г.р.
Дети
(Девяткина) Наталья Панкратова21.08.1871 г.р.
(Девяткина) Марфа Панкратова24.08.1873 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Фёдор Трофимов

Мать: Лукерья Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Любовь Васильева

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Рождение ребёнка
21.08.1871

Дочь: (Девяткина) Наталья Панкратова

Мать ребёнка: Девяткина Любовь Васильева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.08.1873

Дочь: (Девяткина) Марфа Панкратова

Мать ребёнка: Девяткина Любовь Васильева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.05.1876

Сын: Девяткин Пётр Панкратов

Мать ребёнка: Девяткина Любовь Васильева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.