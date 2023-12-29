Зубкова (Седова) Мария Ивановна
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Седов Иван Романов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1812
Дочь: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Рождение ребёнка
01.05.1816
Сын: Зубков Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Рождение ребёнка
02.09.1819
Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Рождение ребёнка
10.06.1822
Дочь: (Зубкова) Агрипина Кузьминична
Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Рождение ребёнка
15.03.1824
Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)
Рождение ребёнка
07.10.1826
Сын: Зубков Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)