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Зубкова (Седова) Мария Ивановна

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Седов Иван Романов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1812

Дочь: Свешникова (Зубкова) Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Рождение ребёнка
01.05.1816

Сын: Зубков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Рождение ребёнка
02.09.1819

Сын: Зубков Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Рождение ребёнка
10.06.1822

Дочь: (Зубкова) Агрипина Кузьминична

Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Рождение ребёнка
15.03.1824

Сын: Зубков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

Рождение ребёнка
07.10.1826

Сын: Зубков Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Зубков Кузьма Егоров (Георгиевич)

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