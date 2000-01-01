Фетш (Fetsch) Николаус (Nicolaus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Николаус (Nicolaus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1718

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фетш Иоганнес

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Фетш Иоганнес Георг

Мать ребёнка: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
?.07.1718
Раштатт, район Раштатт, Баден-Вюртемберг, Германия
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