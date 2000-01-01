Фетш (Fetsch) Николаус (Nicolaus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.1718
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фетш Иоганнес
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Фетш Иоганнес Георг
Мать ребёнка: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
?.07.1718
Раштатт, район Раштатт, Баден-Вюртемберг, Германия