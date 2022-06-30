Пинясов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинясов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1989

Отец: Пинясов Сергей Александрович

Мать: Пинясова Ирина Григорьевна

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