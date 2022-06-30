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Пинясов Александр Сергеевич
Пинясов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1989
Пол
Мужской
Отец
Пинясов Сергей Александрович
1961 г.р.
Мать
Пинясова (Голубева) Ирина Григорьевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1989
Отец:
Пинясов Сергей Александрович
Мать:
Пинясова Ирина Григорьевна
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