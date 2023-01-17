Иванчин-Писарев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.04.1849
Дата смерти10.07.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1849
Место жительства
С 1872
Потапово, Даниловский уезд, Ярославская губерния
Место жительства
По 1872
Место жительства
С 1887
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1916
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
10.07.1916