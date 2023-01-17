Иванчин-Писарев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванчин-Писарев Александр Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.04.1849

Дата смерти

10.07.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1849
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1872
Потапово, Даниловский уезд, Ярославская губерния
Место жительства
По 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1887
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
10.07.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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