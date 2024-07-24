Сидорова Анастасия Васильевна
Место рождениядер.Загорново, Раменский р-н, Московская обл., Россия
Дата рождения04.01.1908
Дата смерти24.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Загорново, Раменский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Иванович
Бракосочетание
02.06.1929
с.Поречье, Можайский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.01.1936
Дочь: Симонова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Иванович
Московская обл., Россия
Смерть
24.12.1977
дер.Поповка, Раменский р-н, Московская обл., Россия