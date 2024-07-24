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Сидорова Анастасия Васильевна

Место рождения

дер.Загорново, Раменский р-н, Московская обл., Россия

Дата рождения

04.01.1908

Дата смерти

24.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Загорново, Раменский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Иванович

Бракосочетание
02.06.1929

Муж: Сидоров Алексей Иванович

с.Поречье, Можайский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.01.1936

Дочь: Симонова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Иванович

Московская обл., Россия
Смерть
24.12.1977
дер.Поповка, Раменский р-н, Московская обл., Россия

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