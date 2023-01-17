Быков Лазарь Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1843
Сын: Быков Пётр Лазарев
Мать ребёнка: Быкова Марья Никифорова
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Марья Никифорова
Смерть
Неизвестно