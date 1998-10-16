Пикалова (Проскурина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Проскурина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проскурин Алексей Иванович

Мать: Проскурина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Пикалов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Роман Владимирович

Отец ребёнка: Пикалов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Пикалов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Владимировна

Отец ребёнка: Пикалов Владимир

Смерть
Неизвестно
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