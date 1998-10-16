Пикалова (Проскурина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикалов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Пикалов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикалов Роман Владимирович
Отец ребёнка: Пикалов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Пикалов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Владимировна
Отец ребёнка: Пикалов Владимир
Смерть
Неизвестно