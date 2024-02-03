Прокопец Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопец Николай

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопец Николай

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Николай

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