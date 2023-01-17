Харланова Агафья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Харланов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Харланов Иоаким Сергеевич
Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дырдина Евфросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Харланов Лукьян Сергеевич
Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770