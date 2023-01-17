Харланова Агафья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова Агафья Захаровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Харланов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Харланов Иоаким Сергеевич

Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дырдина Евфросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Харланов Лукьян Сергеевич

Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Харланов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Харланов Сергей Алексеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Сергей Алексеевич

Смерть
1770
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