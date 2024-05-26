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Фролова Евгения Анатольевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

10.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1986

Отец: Фролов Анатолий Филимонович

Мать: Фролова (Родина) Ирина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
2013

Муж: Арутюнян Микаел Манукович

Место жительства
С 2013
Гагра, Гагрский район
Рождение ребёнка
13.03.2015

Дочь: (Фролова) Прасковья Микаеловна

Отец ребёнка: Арутюнян Микаел Манукович

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ
Рождение ребёнка
16.06.2016

Сын: Фролов Александр Микаелович

Отец ребёнка: Арутюнян Микаел Манукович

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ
Рождение ребёнка
18.06.2019

Сын: Фролов Микаел Микаелович

Отец ребёнка: Арутюнян Микаел Манукович

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ

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