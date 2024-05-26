Фролова Евгения Анатольевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1986
Бракосочетание
2013
Место жительства
С 2013
Гагра, Гагрский район
Рождение ребёнка
13.03.2015
Дочь: (Фролова) Прасковья Микаеловна
Отец ребёнка: Арутюнян Микаел Манукович
Рождение ребёнка
16.06.2016
Сын: Фролов Александр Микаелович
Отец ребёнка: Арутюнян Микаел Манукович
Рождение ребёнка
18.06.2019
Отец ребёнка: Арутюнян Микаел Манукович