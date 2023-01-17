Битосова (Макарова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБитосова (Макарова) Екатерина

Битосова (Макарова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Макарова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
24.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
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