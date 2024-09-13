Салманова (Журавлева) Вера Дмитриевна
Место рожденияТобольск
Дата рождения20.04.1955
ПолЖенский
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салманова Алена Витальевна
Отец ребёнка: Салманов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1975
Сын: Криванков Виталий Леонидович
Отец ребёнка: Криванков Леонид Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1991
Дочь: Гоняева (Салманова) Анастасия Витальевна
Отец ребёнка: Салманов Виталий Васильевич
Лаша, Гродненский район, Гродненская область