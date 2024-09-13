Салманова (Журавлева) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова (Журавлева) Вера Дмитриевна

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

20.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955

Отец: Журавлев Дмитрий Александрович

Мать: Журавлева (Андреева) Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салманова Алена Витальевна

Отец ребёнка: Салманов Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.1975

Сын: Криванков Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Криванков Леонид Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1991

Дочь: Гоняева (Салманова) Анастасия Витальевна

Отец ребёнка: Салманов Виталий Васильевич

Лаша, Гродненский район, Гродненская область

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