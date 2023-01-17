Козлов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна
Якуткино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.
Сын: Козлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна
Рождение ребёнка
20.03.1918
Дочь: Козлова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно