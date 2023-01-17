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Козлов Иван Васильевич

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Место рождения

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Козлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна

Якуткино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1902 ст.

Сын: Козлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Козлов Василий Иванович

Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.

Сын: Козлов Павел Иванович

Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1918

Дочь: Козлова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Мария Павловна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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