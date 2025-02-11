Никанор Кузьмин
мужской, родился 1845, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьДарья Иванова1820 г.р.
ОтецКузьма Алексеев1822 г.р.
Супруги
Екатерина АлексееваДо 1861 г.р.
Дети
Васса Никанорова22.08.1879 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кузьма Алексеев
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
22.08.1879
Дочь: Васса Никанорова
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно