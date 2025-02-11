Никанор Кузьмин 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Никанор Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья Иванова1820 г.р.
Отец
Кузьма Алексеев1822 г.р.
Супруги
Екатерина АлексееваДо 1861 г.р.
Дети
Васса Никанорова22.08.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кузьма Алексеев

Мать: Дарья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеева

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Рождение ребёнка
22.08.1879

Дочь: Васса Никанорова

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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