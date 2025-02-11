Чистякова Ольга Гаврилова
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Чистяков Фома Савинов1810 г.р.
Дети
Чистяков Никифор Фомин1842 г.р.
(Чистякова) Устинья Фомина1842 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Чистякова) Устинья Фомина
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чистяков Пётр Фомин
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Трусова (Чистякова) Пелагея Фомина
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Чистякова) Степанида Фомина
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Чистякова) Ирина Фомина
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Чистякова) Ксения Фомина
Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов
Смерть
Неизвестно