Чистякова Ольга Гаврилова 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Чистякова Ольга Гаврилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Чистяков Фома Савинов1810 г.р.
Дети
Чистяков Никифор Фомин1842 г.р.
(Чистякова) Устинья Фомина1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Фома Савинов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Чистякова) Устинья Фомина

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Чистяков Никифор Фомин

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чистяков Пётр Фомин

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Трусова (Чистякова) Пелагея Фомина

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Чистякова) Степанида Фомина

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Чистякова) Ирина Фомина

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

27

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Чистякова) Ксения Фомина

Отец ребёнка: Чистяков Фома Савинов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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