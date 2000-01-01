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Голубин Николай Николаевич
Голубин Николай Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Голубин Николай Иванович
1935 г.р.
Мать
Голубина (Пономарева) Варвара Афанасьевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Голубин Николай Иванович
Мать:
Голубина Варвара Афанасьевна
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