Спасская (Вольтман) Варвара Васильевна
Место рожденияхоста, Краснодарский край Russian Federation
Дата рождения30.11.1901
Дата смерти1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1901
Работа или профессия
Неизвестно
поэт, прозаик
Рождение ребёнка
31.10.1929
Дочь: (Дранишникова) Марина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1948
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1966