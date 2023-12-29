Спасская (Вольтман) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Вольтман) Варвара Васильевна

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Место рождения

хоста, Краснодарский край Russian Federation

Дата рождения

30.11.1901

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1901

Отец: Вольтман Василий Николаевич

Мать: Вольтман (Тугаринова) Клавдия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
поэт, прозаик
Рождение ребёнка
31.10.1929

Дочь: (Дранишникова) Марина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1948

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1966

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