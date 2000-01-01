Трефилова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.11.1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Иван
Смерть
06.11.1790
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия