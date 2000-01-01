Трефилова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.11.1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Иван

Смерть
06.11.1790
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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