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Жилкин Семен Ильич
Жилкин Семен Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Жилкин Илья Галлактионович
1911 г.р.
Мать
Жилкина (Олина) Ефросинья Анкудиновна
Около 1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Жилкин Илья Галлактионович
Мать:
Жилкина Ефросинья Анкудиновна
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