Корзова (Пантелеева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.07.1915 ст.
Кол-во лет мужу: 33 | Кол-во лет жене: 23 | № 13 15 июля 1915 г. ... деревни Корзовской крестьянин Никанор Васильев Корзов православного вероисповедания первым браком 33 года и ...Емецкой волости обще... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1919 ст.
Дочь: Корзова Александра Никоноровна
Отец ребёнка: Корзов Никанор Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1921
Дочь: Корзова Ольга Никоноровна
Отец ребёнка: Корзов Никанор Васильевич
Смерть
Неизвестно