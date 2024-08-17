Корзова (Пантелеева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзова (Пантелеева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Осередок, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Осередок, Холмогорский район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.07.1915 ст.

Муж: Корзов Никанор Васильевич

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет мужу: 33 | Кол-во лет жене: 23 | № 13 15 июля 1915 г. ... деревни Корзовской крестьянин Никанор Васильев Корзов православного вероисповедания первым браком 33 года и ...Емецкой волости обще... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1919 ст.

Дочь: Корзова Александра Никоноровна

Отец ребёнка: Корзов Никанор Васильевич

Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.02.1921

Дочь: Корзова Ольга Никоноровна

Отец ребёнка: Корзов Никанор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Корзовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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