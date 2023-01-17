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Карпенко Александр Юрьевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

25.11.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образование
С 01.09.1989 по 30.06.2000
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образовательное учреждение: Школа №34 | Уровень образования: Общеобразовательная средняя школа
Образование
С 01.09.2000 по 30.06.2005
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образовательное учреждение: Смоленский государственный педагогический университет | Специальность: История и обществознание | Уровень образования: Высшее
Работа или профессия
29.10.2007
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место работы: ЗАО МУМТ
Бракосочетание
27.11.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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