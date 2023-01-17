Карпенко Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
С 01.09.1989 по 30.06.2000
Образовательное учреждение: Школа №34 | Уровень образования: Общеобразовательная средняя школа
Образование
С 01.09.2000 по 30.06.2005
Образовательное учреждение: Смоленский государственный педагогический университет | Специальность: История и обществознание | Уровень образования: Высшее
Работа или профессия
29.10.2007
Место работы: ЗАО МУМТ
Бракосочетание
27.11.2015
Жена: скрыто настройками приватности