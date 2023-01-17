Кассиль Лев Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кассиль Лев Абрамович

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.07.1905

Дата смерти

21.06.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1905 по 1923
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1923
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.06.1970
Москва, город федерального значения Москва
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