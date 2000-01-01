Карпинский Николай Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Волынская губерня
Рождение ребёнка
1900
Сын: Карпинский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Москальская Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Карпинская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Москальская Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно