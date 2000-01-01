Карпинский Николай Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпинский Николай Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынская губерня
Рождение ребёнка
1900

Сын: Карпинский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Москальская Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Карпинская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Москальская Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москальская Евгения Николаевна

Смерть
Неизвестно
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