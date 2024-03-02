Герасимов Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Михаил Витальевич
Мать ребёнка: Герасимова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Александр Витальевич
Мать ребёнка: Герасимова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльтерова Эльвира Витальевна
Мать ребёнка: Герасимова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно