Герасимов Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Виталий Васильевич

Герасимов Виталий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Герасимова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Александр Витальевич

Мать ребёнка: Герасимова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльтерова Эльвира Витальевна

Мать ребёнка: Герасимова Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close