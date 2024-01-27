Бабышева (Бабышев) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бабышев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1927
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия?
Рождение ребёнка
03.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно