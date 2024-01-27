Бабышева (Бабышев) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева (Бабышев) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бабышев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Бабышев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич

село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия?
Рождение ребёнка
03.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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