Платонова (Баранова) Анна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Баранова) Анна Феоктистовна

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Баранов Феоктист Иванович

Мать: Баранова Анна Иванова

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Бракосочетание
22.05.1891

Муж: Платонов Александр Николаевич

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1897

Сын: Платонов Герман

Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Платонов Иван Александрович

Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Грецова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Платонов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Александр

Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич

Смерть
?.02.1938
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: водянка | Справка из архивного личного дела Платонова И.А. Архив Прокуратуры МО
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