Платонова (Баранова) Анна Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти?.02.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Баранов Феоктист Иванович
Мать: Баранова Анна Иванова
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Бракосочетание
22.05.1891
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.37, лл 272об, 273
Рождение ребёнка
1897
Сын: Платонов Герман
Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Платонов Иван Александрович
Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич
ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" ф.139, оп.1, д.226, лл 68об, 69
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Грецова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Платонов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Александр
Отец ребёнка: Платонов Александр Николаевич
Смерть
?.02.1938
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: водянка | Справка из архивного личного дела Платонова И.А. Архив Прокуратуры МО