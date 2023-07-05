Софья Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фома Петрович
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Косьма Петрович
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно