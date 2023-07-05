Софья Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Фома Петрович

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Косьма Петрович

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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