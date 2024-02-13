Быченок Устинья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быченок Семён Филатович Филиппович
Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быченок Фока Филатович Филиппович
Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быченок Иван Филатович Филлипович
Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быченок Анна Филатовна Филлиповна
Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быченок Парфений Филиппович
Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич
Смерть
Неизвестно