Быченок Устинья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быченок Устинья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быченок Семён Филатович Филиппович

Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быченок Фока Филатович Филиппович

Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быченок Иван Филатович Филлипович

Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быченок Анна Филатовна Филлиповна

Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быченок Парфений Филиппович

Отец ребёнка: Быченок Филат Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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