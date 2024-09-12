Федор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Яковлев

Федор Яковлев

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

05.04.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1841

Отец: Яков Михайлов

Мать: Катерина Матвеева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
20.05.1868

Жена: Евдокия Николаевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.12.1871

Дочь: Анисья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.10.1877

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.