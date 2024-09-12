Федор Яковлев
Место рождения
Дата рождения05.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1841
Отец: Яков Михайлов
Мать: Катерина Матвеева
Бракосочетание
20.05.1868
Жена: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1871
Дочь: Анисья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1877
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно