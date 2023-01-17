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Тимофеев Иван

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

09.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1845

Отец: Тимофей Козьмин

Мать: Анастасия Яковлевна

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
03.11.1868

Жена: Елена Кузьминична

Рождение ребёнка
15.08.1875

Дочь: Колпакова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Елена Кузьминична

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный Семен Павлов, крестная Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
11.12.1887 ст.

Сын: Маслов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный Андрей Матвеев, крестная Марфа Алексеева - крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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