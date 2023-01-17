Тимофеев Иван
Место рождения
Дата рождения09.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1845
Отец: Тимофей Козьмин
Мать: Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
03.11.1868
Жена: Елена Кузьминична
Рождение ребёнка
15.08.1875
Дочь: Колпакова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Елена Кузьминична
крестный Семен Павлов, крестная Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
11.12.1887 ст.
Мать ребёнка: не указана
крестный Андрей Матвеев, крестная Марфа Алексеева - крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно