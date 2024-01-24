Копысов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копысов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1979

Дочь: Копысова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Скворцова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.07.1983

Дочь: Копысова Алена Владимировна

Мать ребёнка: Скворцова Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Галина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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