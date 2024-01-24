Копысов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1979
Дочь: Копысова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Скворцова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1983
Дочь: Копысова Алена Владимировна
Мать ребёнка: Скворцова Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно