Ващугин Иван Данилович Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Ващугин Иван Данилович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1780, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер 1826, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Ващугин Данил КуприяновичОколо 1754 г.р.
Мать
Ващугина Ирина ЕвтроповнаДо 1760 г.р.
Супруги
Ващугина АннаОколо 1786 г.р.
Дети
(Ващугина) Домна ИвановнаОколо 1806 г.р.
(Ващугина) Агрипина ИвановнаОколо 1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Ващугин Данил Куприянович

Мать: Ващугина Ирина Евтроповна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ващугина Анна

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Ващугина) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Ващугина Анна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Ващугина) Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Ващугина Анна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
1826
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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