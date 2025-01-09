Ващугин Иван Данилович
мужской, родился Около 1780, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер 1826, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецВащугин Данил КуприяновичОколо 1754 г.р.
МатьВащугина Ирина ЕвтроповнаДо 1760 г.р.
Супруги
Ващугина АннаОколо 1786 г.р.
Дети
(Ващугина) Домна ИвановнаОколо 1806 г.р.
(Ващугина) Агрипина ИвановнаОколо 1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ващугина Анна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Ващугина) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Ващугина Анна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Ващугина) Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Ващугина Анна
Смерть
1826