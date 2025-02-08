Сухарева Феодосья Александровна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Сухарева Феодосья Александровна

Автор
КЧ
Чир К.

женский, родилась 1865

умерла Неизвестно

Супруги
Сухарев Иван Никитич1867 г.р.
Дети
Сухарева Афросинья Ивановна1893 г.р.
Сухарева Матрена Ивановна1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Иван Никитич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Сухарева Афросинья Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван Никитич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сухарева Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Сухарев Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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