Сухарева Феодосья Александровна
женский, родилась 1865
умерла Неизвестно
Супруги
Сухарев Иван Никитич1867 г.р.
Дети
Сухарева Афросинья Ивановна1893 г.р.
Сухарева Матрена Ивановна1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухарев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Сухарева Афросинья Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван Никитич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сухарева Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Сухарев Иван Никитич
Смерть
Неизвестно