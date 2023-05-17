Бакарас Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Бакарас Даниил Михайлов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Даниилова
Отец ребёнка: Бакарас Даниил Михайлов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Бакарас Даниил Михайлов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Даниилова
Отец ребёнка: Бакарас Даниил Михайлов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Надежда Даниилова
Отец ребёнка: Бакарас Даниил Михайлов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Агафия Даниилова
Отец ребёнка: Бакарас Даниил Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно