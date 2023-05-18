Мильчаков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильчаков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильчакова (панькова) Марина

Рождение ребёнка
23.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мильчакова (панькова) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильчакова (панькова) Марина

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