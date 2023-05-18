Мильчаков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильчакова (панькова) Марина
Рождение ребёнка
23.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мильчакова (панькова) Марина
Бракосочетание
Неизвестно