Габдултагир Абдулзямильов
Место рождения
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Абдулзямиль Фаизгиреев
Мать: Шамсизигана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Бадриниса Габдултагирова
Мать ребёнка: Сарбиямал
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фахрниса Габдултагирова
Мать ребёнка: Сарбиямал
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бибифатуха Габдултагировна
Мать ребёнка: Сарбиямал
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мухаметсадык Габдултагирович
Мать ребёнка: Сарбиямал
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно