Габдултагир Абдулзямильов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдултагир Абдулзямильов

Габдултагир Абдулзямильов

avatar

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Абдулзямиль Фаизгиреев

Мать: Шамсизигана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Бадриниса Габдултагирова

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фахрниса Габдултагирова

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бибифатуха Габдултагировна

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Сын: Мухаметсадык Габдултагирович

Мать ребёнка: Сарбиямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close