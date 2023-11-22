Сухотерин Терентий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотерин Терентий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1904

Жена: Сухотерина Елизавета Яковлевна

Военная служба
13.12.1914
под Змейгородом
Должность/Звание стрелок Воинская часть 46-й Сибирский стрелковый полк ранен/контужен - https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14670976/?backurl=/heroes/?last_name=Сухотерин&birth_place_guberni... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1916

Сын: Сухотерин Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Сухотерина Елизавета Яковлевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.1918

Дочь: Александра Терентьевна

Мать ребёнка: Сухотерина Елизавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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