Сухотерин Терентий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1904
Военная служба
13.12.1914
под Змейгородом
Должность/Звание стрелок Воинская часть 46-й Сибирский стрелковый полк ранен/контужен - https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14670976/?backurl=/heroes/?last_name=Сухотерин&birth_place_guberni... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1916
Сын: Сухотерин Павел Терентьевич
Мать ребёнка: Сухотерина Елизавета Яковлевна
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.1918
Дочь: Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Сухотерина Елизавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно