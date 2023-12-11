Пузыня Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.1891 ст.
Дочь: Пузыня Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Дочь: Пузыня Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.
Дочь: Пузыня Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1902 ст.
Дочь: Пузыня Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Пузыня Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно