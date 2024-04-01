Standley (Ausmus) Rachel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Standley (Ausmus) Rachel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1827

Дата смерти

25.07.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1851 г.р.
1866 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1851

Сын: Standley Phillip

Отец ребёнка: Standley John Richard

Рождение ребёнка
11.03.1866

Сын: Standley Edward

Отец ребёнка: Standley John Richard

Смерть
25.07.1916

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