Standley (Ausmus) Rachel
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1827
Дата смерти25.07.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1851
Сын: Standley Phillip
Отец ребёнка: Standley John Richard
Рождение ребёнка
11.03.1866
Сын: Standley Edward
Отец ребёнка: Standley John Richard
Смерть
25.07.1916