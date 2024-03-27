Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Дата рождения04.02.1902
Дата смерти01.08.1984
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1902
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
1925
Сын: Акжигитов Абдулхак Мл.Сержант Исмаилович
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Бекенов Равза
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
с.Кобылкино, Пензенская область, Каменский район
Рождение ребёнка
15.11.1928
Сын: Акжигитов Абдулла
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
09.02.1931
Сын: Акжигитов Хамидула
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл Каменский р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
14.08.1931
Дочь: Дасаева Разыя
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
05.04.1936
Дочь: Равиля
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акжигитов Хамзя Исамилович
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акжигитов Абдулхамит
Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Смерть
01.08.1984
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл Каменский р-н с. Кобылкино