Акжигитов Исмаил Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино

Дата рождения

04.02.1902

Дата смерти

01.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1902

Отец: Акжигитов Ибрагим Абдулазизович

Мать: Акжигитова Хадича Алимжановна

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
1925

Сын: Акжигитов Абдулхак Мл.Сержант Исмаилович

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Бекенов Равза

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

с.Кобылкино, Пензенская область, Каменский район
Рождение ребёнка
15.11.1928

Сын: Акжигитов Абдулла

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
09.02.1931

Сын: Акжигитов Хамидула

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл Каменский р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
14.08.1931

Дочь: Дасаева Разыя

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
05.04.1936

Дочь: Равиля

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжигитов Хамзя Исамилович

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжигитов Абдулхамит

Мать ребёнка: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Смерть
01.08.1984
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл Каменский р-н с. Кобылкино
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