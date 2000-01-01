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Митасов Ефим Никанорович

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Место рождения

Курская область Обоянский район, деревня Знаменка

Дата рождения

15.10.1914

Дата смерти

20.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914

Отец: Митасов Никанор

Мать: Митасова Евдокия Степановна

Курская область Обоянский район, деревня Знаменка
Рождение ребёнка
19.07.1952

Дочь: Колесникова Митасова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

город Курск Курская область Курский район Рышковский сельсовет, деревня Кислино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична

Смерть
20.03.1979
Курская область Курский район деревня Кислино
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