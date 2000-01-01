Митасов Ефим Никанорович
Место рожденияКурская область Обоянский район, деревня Знаменка
Дата рождения15.10.1914
Дата смерти20.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914
Отец: Митасов Никанор
Курская область Обоянский район, деревня Знаменка
Рождение ребёнка
19.07.1952
Дочь: Колесникова Митасова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Маркова Митасова Бредихина Надежда Ильинична
город Курск Курская область Курский район Рышковский сельсовет, деревня Кислино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1979
Курская область Курский район деревня Кислино