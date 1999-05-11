Коротенько Михаил
Место рождения
Дата рождения17.08.1950
Дата смерти11.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1950
Отец: Коротенько Иван
Мать: Коротенько Евдокия
Рождение ребёнка
07.10.1970
Дочь: Александрова Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1975
Дочь: Шестопалова Наталья
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
производственно-техническое училище №15 г.Тюмень
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Работа или профессия
Неизвестно
учитель производственного обучения Плешковской школы
Смерть
11.05.1999
Причина смерти: инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно