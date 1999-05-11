Коротенько Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротенько Михаил

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Место рождения

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.08.1950

Дата смерти

11.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1950

Отец: Коротенько Иван

Мать: Коротенько Евдокия

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.10.1970

Дочь: Александрова Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1975

Дочь: Шестопалова Наталья

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
производственно-техническое училище №15 г.Тюмень
Работа или профессия
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
тракторист
Работа или профессия
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
учитель производственного обучения Плешковской школы
Смерть
11.05.1999
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: инфаркт миокарда
Похороны
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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