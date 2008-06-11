Дудко (Шкурская) Ольга Степановна 01.07.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудко (Шкурская) Ольга Степановна

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Место рождения

Углы, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

01.07.1931

Дата смерти

11.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931

Отец: Шкурский Степан Васильевич

Мать: Шкурская Марья Ивановна

Углы, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Дудко Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дудко Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1960

Дочь: Смычник (Дудко) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Дудко Алексей Михайлович

Смерть
11.06.2008

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