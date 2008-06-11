Дудко (Шкурская) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1931
Дата смерти11.06.2008
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Дудко Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудко Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1960
Дочь: Смычник (Дудко) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Дудко Алексей Михайлович
Смерть
11.06.2008