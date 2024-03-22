Маляренко (Дорофеева) Людмила Валентиновна
Место рождения
Дата рождения06.06.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1940
Отец: Дорофеев Валентин
Рождение ребёнка
11.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно