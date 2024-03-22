Маляренко (Дорофеева) Людмила Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маляренко (Дорофеева) Людмила Валентиновна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1940

Отец: Дорофеев Валентин

Мать: Дорофеева Ирина Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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