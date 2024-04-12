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Надеев Степан Григорьевич

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Надеев Григорий Петрович

Мать: Надеева Стефанида Кирилловна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.01.1903

Жена: Надеева Анастасия Дмитриевна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1903

Сын: Надеев Костантин Степанович

Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.02.1911

Сын: Надеев Архип Степанович

Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Надеев Семен Степанович

Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.03.1914

Сын: Надеев Трофим Степанович

Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна

Военная награда
28.09.1915
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35159640/ Георгиевский крест IV-й степени Номер награды 460795 стрелок
Ранение
24.07.1916
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Прибыл из Курска https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22687548/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fgroups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Ap... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1917

Сын: Надеев Павел Степанович

Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.04.1920

Сын: Надеев Василий Степанович

Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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