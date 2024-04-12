Надеев Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
06.01.1903
Рождение ребёнка
23.12.1903
Сын: Надеев Костантин Степанович
Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.02.1911
Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.05.1913
Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.03.1914
Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна
Военная награда
28.09.1915
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35159640/ Георгиевский крест IV-й степени Номер награды 460795 стрелок
Ранение
24.07.1916
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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Рождение ребёнка
28.06.1917
Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.04.1920
Сын: Надеев Василий Степанович
Мать ребёнка: Надеева Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно